Политолог раскрыл, что стоит за угрозами Трампа

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что слова президента США Дональда Трампа о «плохом будущем» НАТО являются очередным способом давления на европейских союзников. По его мнению, такие заявления укладываются в привычную для американского лидера риторику угроз.

Эксперт отметил, что между США и странами Евросоюза накопилось немало взаимных претензий. При этом пока трудно сказать, к каким конкретным действиям могут привести заявления Трампа.

Блохин предположил, что Вашингтон может использовать экономические рычаги давления на европейские государства. По его словам, подобные инструменты Трамп применял и раньше, а особенно много вопросов у США, как отметил аналитик, накопилось к Великобритании и Испании.

— Единственный рычаг давления у Трампа сегодня — это «санкционная дубина». Не думаю, что речь идет о каком-то катастрофическом сценарии типа развала НАТО, но санкции, думаю, он будет пытаться использовать, — сказал Блохин в беседе с «Новости Mail».

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут полностью прекратить торговые отношения с Испанией из-за недостаточного сотрудничества. Также он считает, что Испания негативно влияет на НАТО: Трамп подчеркнул, что Мадрид получает защиту, но не желает вносить свой справедливый вклад в коллективную оборону альянса.