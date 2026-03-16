Песков отказался комментировать сообщения о приезде Хаменеи в Москву на лечение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение о якобы приезде нового лидера Ирана Моджтаба Хаменеи в Москву для прохождения лечения. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее кувейтская газета Al-Jarida заявила, что Хаменеи якобы доставлен в Москву для прохождения лечения. Высокопоставленный источник, близкий к новому верховному лидеру Ирана, утверждает, что его вывезли на военном самолете, а после провели операцию в частной клинике.

«Вы знаете... подобные сообщения мы никак не комментируем», — заявил Песков.

Напомним, что Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике с момента избрания, хотя иранские СМИ обнародовали его публичные обращения. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что новый лидер Ирана якобы был ранен.