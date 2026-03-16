В Кремле рассказали о совете Трампа Зеленскому

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава США Дональд Трамп не терял интереса к теме Украины и даже дает рекомендации Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает ТАСС.

С начала 2026 года Россия, США и Украина провели несколько раундов трехсторонних переговоров. Встреча, которую планировалось провести в начале марта в Абу-Даби, была отложена из-за войны на Ближнем Востоке.

Пятого марта Трамп заявил, что Зеленскому стоит «взяться за дело» и «добиться заключения сделки» с Россией. Президент США отмечал, что российский лидер Владимир Путин готов заключить соглашение.

По мнению Трампа, Зеленский не проявляет достаточной готовности к переговорам. Президент США указал, что у Зеленского «стало еще меньше карт в руках». В интервью 15 марта Трамп попросил «передать Зеленскому, чтобы тот шел на сделку».

«Он настоятельно рекомендует Зеленскому пойти на сделку. И из этих заявлений следует, что именно украинская сторона является основным тормозом в переговорном процессе», - так это прокомментировал Песков.

Он добавил, что Россия открыта к мирному процессу и ждет следующего раунда переговоров, передает ТАСС.