В Кремле отреагировали на сообщения о прибытии нового лидера Ирана в Россию

Кремль не комментирует сообщения о якобы прибытии нового лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи на лечение в Москву. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы никак подобные сообщения не комментируем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее кувейтское издание Al-Jarida со ссылкой источник сообщило о якобы эвакуации Моджтабы Хаменеи в Москву на российском военном самолете в рамках строго засекреченной операции.