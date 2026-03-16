В Кремле прокомментировали вручение «Оскара» за фильм о Путине

В Кремле отказались комментировать фильм «Господин Никто против Путина», который накануне получил «Оскара» как лучшее документальное кино. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил журналистам, что сложно комментировать кино, которое не смотрел.

«Чтобы комментировать, нужно хотя бы понять, о чем идет речь. И поэтому я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев», — добавил он.

Документальная лента режиссера Дэвида Боренштейна и бывшего российского учителя Павла Таланкина впервые была представлена 25 января 2025 года на фестивале независимого кино «Сандэнс» в США. После этого фильм показывали на Гётеборгском кинофестивале, а также на кинофорумах в Южной Корее, Польше, Австралии, Мексике, Хорватии и ряде других стран.

Дания выдвинула картину в качестве своей заявки на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм» на 98-й церемонии. В январе 2026 года стало известно, что фильм включили в список номинантов в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».

Тимоти Шаламе высмеяли со сцены «Оскара» на фоне скандала

До этого были названы лучшие фильмы по версии Американской академии киноискусств.

Лучшей была признана картина «Битва за битвой» (One Battle After Another) режиссера Пола Томаса Андерсона. Всего фильм получил 13 номинаций в разных категориях, из которых выиграл в шести.