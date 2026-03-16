Лавров рассказал о реакции США на предложение Путина по ДСНВ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США так и не ответили на предложение президента России Владимира Путина по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Заявление министра опубликовано на сайте МИД.

В феврале 2026 года истек срок действия последнего договора России и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Осенью 2025-го президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова в течение еще года придерживаться ограничений по ДСНВ, если на аналогичные шаги пойдут США. Американский лидер Дональд Трамп поддержал предложение Путина, но в результате ничего предпринимать не стал.

Лавров 16 марта обратился к участникам Московской конференции по нераспространению, заявив, что дела в области контроля над вооружениями «обстоят непросто». Он указал, что США оставили без ответа инициативу Путина.

«По-прежнему отсутствуют перспективы вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Как все знают и признаю́т, основная причина в том, что США так и не ратифицировали этот договор», - подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что в октябре 2025 года Трамп поручил Пентагону возобновить ядерные испытания. Лавров подчеркнул, что от США до сих пор не поступило «внятных разъяснений, что имелось в виду» и не идет ли речь об отказе от моратория на полномасштабные ядерные взрывы.

Ранее Лавров заявлял, что лимиты по ракетам, предусмотренные ДСНВ, будут сохраняться Россией до тех пор, пока США также не будут превышать ограничения.