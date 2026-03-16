Глава России направил послание руководству Эфиопии после удара стихии

Президент России Владимир Путин направил телеграмму руководству Эфиопии, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей на юге африканской страны.

Соответствующее послание опубликовано на официальном сайте Кремля. Глава государства адресовал слова поддержки президенту и премьер-министру Эфиопии, разделяя боль утрат, постигших народ этой страны.

В своем обращении российский лидер подчеркнул тяжесть последствий разгула стихии, унесшей жизни людей.

«Выражаем глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями оползней и наводнений, произошедших в вашей стране», - говорится в послании.

Путин также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших.

Особое внимание в телеграмме уделено пострадавшим в результате природной катастрофы. Президент России выразил пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от удара стихии. Это жест солидарности и гуманитарной поддержки, который демонстрирует неизменную позицию Москвы в отношении стран, столкнувшихся с масштабными бедствиями.

Стихийное бедствие обрушилось на южные регионы Эфиопии, вызвав разрушительные оползни и наводнения. Точное число жертв пока не разглашается, но очевидно, что ущерб значителен. Эфиопия в последние годы неоднократно сталкивалась с климатическими вызовами, и международная поддержка для нее крайне важна.