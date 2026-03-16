Некоторые страны работают над созданием искусственных микроорганизмов с заданными особенностями, а также над усилением существующих патогенов. Об этом заявил 16 марта глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

Таким образом, как отметил министр, повышается вероятность появления биологических поражающих агентов нового поколения, которые не поддаются идентификации традиционными методами.

Лавров подчеркнул, что ситуация подтверждает востребованность того, к чему Россия призывает на протяжении многих лет. По его словам, в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия нужно разработать юридически обязывающий протокол с эффективным механизмом проверки.

Что касается режима нераспространения химического оружия, то Лавров отметил, что серьезным вызовом для его целостности остается запредельная политизация деятельности Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). Министр указал на то, что некогда авторитетная и независимая техническая структура превратилась в инструмент обслуживания интересов узкой группы западных государств, полностью приватизировавших Секретариат и подчинивших его «своим корыстным интересам».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает идею президента США об отказе от разработки биологического оружия. Так он прокомментировал слова американского лидера, который в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН 23 сентября заявил, что мировому сообществу стоит полностью отказаться от разработки биологического оружия, поскольку последствия подобных исследований могут быть опасными.