Хинштейн попросил объяснить большие платежки за тепло в феврале

Ответ дал глава ГЖИ Александр Демин.

На заседании регионального правительства глава ГЖИ Александр Демин кратко объяснил, почему куряне заплатили за теплоснабжение в феврале больше, чем в остальные зимние месяцы.

- Если кратко, то суммы в квитанциях за отопление выросли по двум причинам: с 1 января увеличена на 22% ставка НДС, в результате по всей стране выросли услуги ЖКХ на 11,7%. Кроме того, февраль был холоднее, чем январь, это привело к росту потребления тепла. Поэтому суммы и выросли.

- То есть сейчас тепло приходит и сумма будет меньше? – уточнил губернатор.

- Так точно, - подтвердил Демин.