Лавров назвал «Золотой купол» угрозой мировой стабильности

Действия США способствуют милитаризации космоса, а строительство «Золотого купола» угрожает стратегической стабильности. Об этом заявил в своем видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, в результате деструктивных действий США и их союзников растут риски превращения космоса в зону конфликта.

«Значительную угрозу для стратегической стабильности несет реализация проекта создания американской системы глобальной ПРО «Золотой купол», предусматривающей развертывание ударных средств перехвата космического базирования уже к 2028 году», - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров также констатировал, что серьезную тревогу вызывает и судьба Договора о нераспространении ядерного оружия, сильнейший удар по которому был нанесен после того, как США и Израиль атаковали Иран во время переговоров по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

В США раскрыли детали системы «Золотой купол»

Напомним, что США планируют создать систему противоракетной обороны «Золотой купол» по примеру израильского «Железного купола», защищающего целые районы и города, а не отдельные объекты. В мае 2025 года президент США Дональд Трамп представил проект системы стоимостью 175 миллиардов долларов. В рамках проекта планируется в том числе и создание космических перехватчиков - небольших ракет, размещаемых на борту спутников на низкой околоземной орбите.