В Кремле впервые объяснили отмену прямых выборов мэров

В Кремле впервые официально рассказали, зачем в России убрали прямые выборы мэров в областных центрах. Подробные пояснения появились в сборнике, который подготовили авторы реформы местного самоуправления, сообщает «Коммерсантъ».

© Московский Комсомолец

Согласно пояснениям, столица субъекта — это место расположения высших органов госвласти, что накладывает на местное самоуправление дополнительные обязанности. Кроме того, согласно новому закону, градоначальник является не только муниципальным, но и государственным служащим.

В комментарии к статье 88 указано, что особый порядок избрания мэров введён для предотвращения конфронтации между руководителями двух уровней публичной власти на одной территории.

Референт государственно-правового управления президента Александра Ситникова в беседе с изданием пояснила, что между губернаторами и президентом подобного конфликта не возникает.

Глава государства может отрешить руководителя субъекта от должности на основании утраты доверия. А вот на местах такого механизма нет: чтобы уволить мэра, губернатору приходится идти в местный совет, добавила эксперт.