РФ ответит на посягательства на здания диппредставительств на Украине

Любые посягательства на российские дипломатические здания на Украине вызовут жесткий ответ РФ. Об этом РИА Новости рассказали в МИД России. В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года ни разрыв дипломатических отношений, ни вооружённый конфликт не влияют на неприкосновенный статус дипломатической недвижимости.

По мнению МИД, нормы Венской конвенции должны соблюдаться и в отношении зданий дипломатических и консульских представительств России на Украине. Поэтому посягательство на эту недвижимость не останется без жесткого ответа Москвы. 14 марта в МИД России заявили, что здание украинского посольства в Москве находится в государственной собственности Киева.

После начала специальной военной операции в 2022 году МИД России сообщил об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине в целях безопасности. Впоследствии Киев в одностороннем порядке объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой, а МИД Украины заявил об эвакуации своих дипломатов. С того времени здания украинского посольства в Москве и российского посольства в Киеве фактически не используются.