Посол России в Румынии Владимир Липаев заявил что политики на Западе забыли об ответственности за атомную бомбу. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

Липаев подчеркнул, что подобное поведение западных стран вызывает сожаление.

«Вызывает сожаление, что на Западе находятся политики, забывающие, что атомная бомба — это не игрушка, и обладание таким видом оружия — это в первую очередь огромная ответственность перед своим народом и человечеством в целом», — напомнил он.

Дипломат добавил, что в вопросах ядерной сферы недопустимы «легковесность, авантюризм и конъюнктурный подход».

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Париж и Лондон намерены вооружить Киев ядерной бомбой. Согласно информации разведки, Британия и Франция собираются замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.