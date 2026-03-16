Будущее Украины выглядит бесперспективным, если Киев не наладит добрососедские отношения с Россией. На это указал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Идея евроинтеграции [Украины] обанкротилась, новой у народа нет, а те, кто командует этой территорией, совершенно случайные люди, ничем и никем не легитимизированы» , — сказал Константинов. Он подчеркнул, что развитие Украины возможно только вместе с Россией.

Кроме того, отметил глава крымского парламента, никому не нужна территория Украины без России.

Ранее издание The American Conservative заявило, что военный конфликт на Ближнем Востоке обернулся катастрофой для Украины.