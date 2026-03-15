Посол РФ заявил об отсутствии надежды на разблокировку нефтепровода "Дружба"

Надежды на разблокировку нефтепровода "Дружба" и возобновление поставок нефти по нему пока нет. Об этом в эфире телеканала "Соловьев Live" заявил посол России в Словакии Сергей Андреев.

По его словам, говорить о соглашении по "Дружбе" еще преждевременно, так как все в этом вопросе будет зависеть от позиции Украины.

"А в этой позиции я пока никаких существенных изменений не наблюдаю, скорее наоборот", – сказал дипломат.

При этом Россия ценит мужество словацкого руководства при отстаивании им экономических интересов страны, указал Андреев.

"Для стран НАТО и Евросоюза даже такое проявление несогласия и проявление политического мужества, чтобы настаивать на своем суверенном праве поддерживать политический диалог с Москвой, на своем праве отстаивать экономические интересы страны, сохранение сотрудничества там, где это еще возможно делать, заслуживает уважения", – добавил посол.

Поставки нефти из России в Словакию и Венгрию по трубопроводу "Дружба" приостановились в феврале. После этого Братислава и Будапешт объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что Киев блокирует работу нефтепровода по политическим причинам. В Кремле действия украинских властей назвали преднамеренными.