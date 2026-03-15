Медведев оценил телесериал «10 историй о любви и смерти» о Донбассе

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев лично поблагодарил создателей сериала «10 историй о любви и смерти», посвященного событиям в Донбассе, и высоко оценил качество их работы. Об этом, как передает РИА Новости, рассказал его помощник Олег Осипов.

По его словам, заместитель главы Совета безопасности РФ созвонился с продюсировавшим проект генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом и журналистом Семеном Пеговым, на основе воспоминаний которого был написан сценарий сериала.

«Дмитрий Медведев отметил высокое качество работы и важность создания подобного рода фильмов», — сообщил Осипов.

Многосерийная военная драма «10 историй о любви и смерти» вышла в эфир Первого канала с 23 февраля 2026 года. Кроме того, она размещена на платформах Оkko и Кино1TВ. Теленовеллы снимали при поддержке Минобороны РФ и Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Съемочная группа работала непосредственно в Донецкой и Луганской народных республик. Например, танковый поединок для серии «Дуэль» снимался в Донецком аэропорту им. Прокофьева, и в звуковую дорожку попали настоящие выстрелы и реальная боевая техника. Съемки также проходили в Северодонецке и Мариуполе. События, которые по сценарию происходили в Колумбии и Южной Осетии, снимались в Абхазии.

Говоря о сериале, Семен Пегов подчеркивал, что хроника боевых действий является лишь фоном для историй человеческих судеб. Продюсер проекта Алена Писарева сравнивала сериал с калейдоскопом, картинка в котором складывается из событий в Донбассе глазами разных людей.

