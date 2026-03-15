Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в воскресенье, 15 марта, заявил о готовности вновь посетить торжества в День Победы в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

© Global look

Глава правительства заметил, что уже внес в график поездок посещение ряда значимых мероприятий.

«Так же, как 9 мая [прошлого года], я приму участие в торжествах победы над фашизмом в Москве, 6 июня я приму участие в [церемонии] благодарности солдатам, которые в рамках второго фронта в Нормандии в 1944 году пришли на территорию Франции», — уточнил Фицо.

Напомним, что в 2025 году Таллин не разрешил спецборту премьера Словакии пролет через воздушное пространство республики в Москву, для участия в торжествах по случаю Дня Победы.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заметил тогда, что запрет Эстонии является откровенно враждебным шагом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал актом героизма визит главы Сербии Александра Вучича и Роберта Фицо в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.