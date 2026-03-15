FT: Ушаков матом отказал приехавшим в Москву советникам Макрона

Юрий Ушаков, помощник президента России Владимира Путина, в грубой форме ответил на предложение Эммануэля Бонна и Бертрана Бушвальтера, советников президента Франции Эммануэля Макрона, которые прибыли в Москву обсуждать переговоры по Украине. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, Бонн и Бушвальтер приезжали на переговоры с Ушаковым в Москву в начале февраля. Советники президента Франции пытались убедить Кремль согласиться на участие европейских союзников Киева в переговорах.

— Ответ Ушакова был примерно таким: «Извините, вообще нет. Не хотим, идите к черту», — говорится в материале.

По словам официального представителя Кремля Дмитрий Пескова, российская сторона не услышала от французских представителей позитивных сигналов, связанных с возможным завершением конфликта.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским «гораздо сложнее договориться», чем с его российским коллегой Владимиром Путиным.

9 марта президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа политиков носила деловой, откровенный и конструктивный характер.