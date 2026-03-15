Представитель французских властей приезжал в Россию для контактов по конфликту на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков газете Financial Times (FT).

«Европейцы не хотят помогать мирному процессу. Когда приехал представитель Франции, он не показал никаких позитивных сигналов. И поэтому ему действительно нечего было услышать позитивного», — рассказал он.

Представитель Кремля также указал на попытки Европы убедить Киев продолжать конфликт. По словам Пескова, это является ошибкой европейцев с точки зрения их собственного будущего.

В начале февраля стало известно, что дипломатический советник французского лидера Эммануэль Бонн посетил Москву с целью убедить российскую сторону в необходимости участия Европы в процессе урегулирования конфликта на Украине. В Елисейском дворце не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.