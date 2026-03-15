На следующей неделе у Путина запланированы международные контакты

На предстоящей неделе президент России Владимир Путин примет участие в заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Также у главы российского государства запланированы международные контакты.

О планах Путина на следующую неделю сообщает автор ИС "Вести" Павел Зарубин. В частности, рабочий график российского лидера предусматривает участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Ожидается, что президент на следующей неделе проведет совещание с членами кабинета министров.

Кроме того, у Путина на неделе запланированы и международные контакты.