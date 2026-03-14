Посольство России осудило планы Британии милитаризовать Арктику

Попытки Лондона объяснить наращивание военного присутствия в Арктике мнимой угрозой России не выдерживают критики, Британия не является арктическим государством и не имеет территории в регион, говорится в заявлении посольства России в Великобритании.

Посольство России в Лондоне выступило с резкой критикой планов Британии по увеличению военного присутствия в Арктике, передают «Вести».

В заявлении подчеркивается, что попытки Лондона обосновать милитаризацию региона якобы угрозой со стороны России «не выдерживают критики». Представители посольства напомнили, что Британия не является арктическим государством.

«Для чего неарктическому государству вдвое увеличивать численность своих войск в регионе, где у него нет территории», – говорится в сообщении посольства России, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии. Дипломаты отметили, что действия властей Британии выглядят особенно деструктивно на фоне регулярных полетов британских военных самолетов у российских границ.

По данным посольства, собранная в ходе этих миссий разведывательная информация впоследствии передается Украине. В диппредставительстве подчеркнули, что подобная политика усиливает напряженность в Арктике и негативно сказывается на международной безопасности.

Лондон рассматривает возможность размещения постоянного военного контингента в Арктике.

Военные Британии отрабатывали сценарий нападения на Россию с территории Норвегии.

Посольство России ранее указывало на участие британских властей в нагнетании милитаристской истерии.