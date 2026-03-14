В Кремле оценили ослабление санкций на российскую нефть

Российская нефть необходима мировой энергетической инфраструктуре, это очевидно для всех. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Вести».

В интервью Песков отметил, что вследствие иранского кризиса ситуация стала очевидна для всех, и рынок чувствует необходимость в энергоресурсах из РФ.

«Международная энергетическая инфраструктура не может лишиться выпадения больших объемов российской нефти. Российская нефть необходима», — сказал представитель Кремля.

Накануне Минфин США объявил, что до 11 апреля временно снимает санкции с нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта.