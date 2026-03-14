Пушков напомнил Трампу о «быстрых» войнах США, которые длились десятилетиями

Сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал заявление американского президента о скором завершении конфликтов с участием США, напомнив о реальных сроках американских военных кампаний.

Своим мнением российский политик поделился в своем официальном канале, анализируя недавний разговор американского лидера с журналистами.

«Трамп обещает, что в Иране все скоро закончится. В Южный Вьетнам США тоже входили не надолго – только, чтобы разделаться с партизанами. Воевали 10 лет. В Ирак – на пару месяцев, только чтобы свергнуть Саддама Хусейна. Остались на 10 лет. В Афганистан – только, чтобы найти и ликвидировать бен Ладена в горах Тора Бора. Остались на 20 лет», – написал Пушков.

Поводом для заявления сенатора послужило интервью президента США, в котором тот попытался уйти от прямого ответа о сроках урегулирования. Когда корреспонденты поинтересовались, когда именно стоит ждать окончания текущей политики Вашингтона, глава Белого дома заявил, что примет это решение интуитивно, «почувствовав костным мозгом». При он уверен, что ситуация не затянется, и после ее завершения все якобы вернется к прежнему состоянию.

В своем посте Пушков подверг скептическому анализу оптимистичные заявления американского лидера. Политик подчеркнул, что риторика о скоротечности военных операций уже неоднократно звучала из уст предыдущих администраций США. По его словам, история американского вмешательства в дела других государств демонстрирует совершенно иную картину.

Сенатор привел в пример целый ряд кампаний, которые начинались под лозунгами ограниченных по времени миссий. Наиболее показательным примером парламентарий считает Афганистан. Операция, целью которой объявлялась ликвидация террориста Усамы бен Ладена, в итоге растянулась на два десятилетия, став самой продолжительной войной в истории США. Этот исторический контекст, по мнению Пушкова, заставляет усомниться в прогнозах Трампа о скором завершении дел в Иране.

Напомним, что в случае ударов США по энергетическим объектам в Иране последует жесткий ответ, заявили в центральном штабе военного командования «Хатам аль-Анбия». Тегеран уничтожит всю инфраструктуру американских нефтяных компаний.