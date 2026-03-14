Путин поздравил вдвову Ельцина с 94-летием

Российский лидер Владимир Путин направил поздравление с днём рождения вдове первого президента России Бориса Ельцина Наине, которой исполнилось 94 года, сообщает пресс-служба Кремля.

«От души желаю крепкого здоровья и благополучия Вам, Вашим родным и близким», — говорится в телеграмме.

Путин отметил искренность, отзывчивость и внимательное отношение к людям Ельциной, вызывающие глубокое уважение.

1 февраля Путин в день рождения Бориса Ельцина позвонил его вдове Наине.