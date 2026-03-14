Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете формы медработников

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с критикой рекомендаций Министерства здравоохранения, регламентирующих цвет медицинской одежды в зависимости от должности сотрудников, и призвал отозвать документ. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Поводом для заявления стали многочисленные обращения от медицинского сообщества. Согласно рекомендациям Минздрава, руководящему составу предлагается носить форму фиолетового цвета, врачам — темно-зеленую, среднему медперсоналу — салатовую, младшему — лавандовую. Администраторам предписан голубой цвет, а немедицинским службам и IT-специалистам — серый.

«Образ врача, медсестры формировался столетиями: ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ! Поэтому небеспочвенно возник вопрос, зачем рушить этот образ, сложившиеся традиции. И более того, разделять коллектив, закрепляя цветом работу на различных должностях в медицинском учреждении», — отметил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что, несмотря на рекомендательный характер документа, его следует отозвать тем, кто направил письмо в организации здравоохранения. По его мнению, подобные решения необходимо предварительно обсуждать с профессиональным сообществом.

На прошлой неделе Минздрав России подготовил рекомендации по цветовой дифференциации формы для сотрудников медицинских учреждений. Согласно документу, для разных категорий работников предлагается использовать определённые цвета одежды, что позволит легче ориентироваться в структуре персонала.