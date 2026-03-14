В МИД рассказали, кому принадлежит здание посольства Украины в Москве

Здание украинского посольства в Москве находится в государственной собственности Киева. Об этом РИА Новости сообщили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что неприкосновенность здания сохраняется, несмотря на разрыв дипломатических отношений и продолжающийся конфликт, а также сослались на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, по которой государство пребывания обязано защищать помещения дипломатического представительства даже при отсутствии дипломатических отношений.

«Таким образом, ни разрыв дипломатических отношений, ни вооруженный конфликт не влияют на неприкосновенность дипломатической недвижимости», — подчеркнули в МИД РФ.

После начала СВО в 2022 году МИД России сообщил об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине в целях безопасности. Впоследствии Киев в одностороннем порядке объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой, а МИД Украины заявил об эвакуации своих дипломатов. С того времени здания украинского посольства в Москве и российского посольства в Киеве фактически не используются.