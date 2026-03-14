Песков оценил эффект от смягчения санкций против российской нефти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ослабление санкций в отношении российского нефтяного экспорта в интересах как Москвы, так и Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС.

«Желающих приобретать российскую нефть после смягчения санкций много», — отметил представитель Кремля.

Накануне, комментируя временный вывод из-под санкций российской нефти и нефтепродуктов, Песков заявил, что подобное решение Вашингтона является попыткой США стабилизировать мировой энергетический рынок.

По его словам, в Кремле знают об условиях послаблений для российской нефти, но также полагают, что США в дальнейшем не планируют смягчать санкции.

Минфин США ранее временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».