Румыния поставляет киевскому режиму советское вооружение и военную технику с румынских складов. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Румынии Владимир Липаев.

В интервью информационному агентству ТАСС российский посол в Румынии Владимир Липаев сообщил, что Бухарест передает киевскому режиму военную технику и вооружения советского производства, хранящиеся на национальных складах. По словам дипломата, румынские власти стараются не афишировать точные объемы и перечень оказываемой военной помощи, оправдывая это тем, что подобные сведения могут быть использованы для расшатывания внутриполитической ситуации. Тем не менее, как указал Липаев, достоверно подтвержден факт передачи одного зенитного ракетного комплекса Patriot. Кроме того, ссылаясь на утечки в прессе, посол отметил, что Украина получает со складов в Румынии советские образцы вооружений и техники, а также боеприпасы калибров, стандартных для стран бывшего СССР и России, производство которых налажено на румынских предприятиях.

Липаев также привел данные Фискального совета — государственного органа, формируемого парламентом, — согласно которым общий объем финансовой поддержки, оказанной Румынией Украине в период с февраля 2022 по июнь 2025 года, достиг полутора миллиардов евро. Как подчеркнул дипломат, весомую долю в этой сумме, вне всякого сомнения, занимают военные поставки.

Стоит напомнить, что официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова неоднократно высказывалась в том ключе, что западная помощь не станет спасительным средством, способным изменить ход боестолкновений, а поставляемое вооружение неизбежно будет уничтожено российскими войсками.