Посол допустил скорую встречу Путина и нового лидера Ирана

Президент России Владимир Путин и новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи могут впервые встретиться в этом году на Каспийском саммите в Тегеране. Об этом заявил в беседе с РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.

По словам дипломата, если этот саммит состоится, то на его полях по традиции пройдут многочисленные встречи. Тем не менее, дата проведения форума в настоящий момент не установлена.

«Конечно, все это нужно оставить на время, когда мы минуем этот период (конфликта США и Израиля с Ираном. — «Газета.Ru»)», — сказал он, отмечая, что проведение саммита запланировано на текущий год.

Посол Джалали отметил, что Иран благодарен Путину за соболезнования в связи с ликвидацией бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а также за поздравления, адресованные его преемнику.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын предыдущего аятоллы, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране. 8 марта Ассамблея экспертов единогласно выбрала нового рахбара на пожизненный срок.

Ранее США объявили охоту на нового верховного лидера Ирана.