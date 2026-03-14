Небензя: право Ирана на безопасность игнорируется мировым сообществом

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в интервью телеканалу RT констатировал, что законное право Исламской Республики на обеспечение собственной безопасности, как и любого другого суверенного государства, остается нереализованным. Дипломат подчеркнул, что вопросы защиты и суверенитета имеют первостепенную значимость для всех без исключения стран, однако в случае с Тегераном эти принципы попираются.

«Вопросы безопасности Ирана, равно как и вопросы безопасности всех государств, включая соседние страны, имеют первостепенное значение. Они имеют право на безопасность. Израиль имеет право на безопасность, государства Персидского залива имеют право на безопасность, Ливан имеет право на безопасность, однако это право не соблюдается», - заявил Небензя.

Ранее, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, российский постпред также указывал на то, что США и Израиль нанесли удар по Ирану в тот момент, когда тот был открыт к дипломатическому диалогу, назвав эти действия «предательством дипломатии» и «ножом в спину». По его мнению, Вашингтон и Тель-Авив проигнорировали сигналы об отсутствии заинтересованности в конфронтации, а их агрессия носила заранее спланированный характер.

Особую тревогу Москвы вызывают угрозы ядерной и радиологической безопасности, возникшие в результате эскалации. Небензя также констатировал провал планов молниеносной войны: иранское правительство устояло, народ не восстал против властей, а у США, судя по всему, отсутствует стратегия выхода из затянувшегося конфликта.

На этом фоне Совет Безопасности ООН 11 марта принял резолюцию, осуждающую действия Ирана в отношении арабских государств, при том что Россия и Китай предпочли воздержаться при голосовании, посчитав документ несбалансированным и игнорирующим первопричины кризиса.