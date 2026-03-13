Рябков обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Ирана и режим ДНЯО

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с замгенсека ООН Исуми Накамицу ситуацию вокруг Ирана и действие Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Обсуждена проблематика ключевых многосторонних разоруженческих площадок в свете предстоящей 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Проведён также углублённый обмен мнениями по ситуации вокруг Ирана», — отметили в МИД России.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию, в которой потребовал от Ирана прекратить атаки на арабские государства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва подтверждает право Тегерана на самооборону. Она отметила, что резолюция по Ирану не удовлетворила Россию.