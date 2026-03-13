Мирошник заявил, что «шарик самопиара» Зеленского лопнул

Шарик самопиара украинского лидера Владимира Зеленского лопнул из-за отказа американского президента Дональда Трампа от помощи Украины в борьбе с дронами.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Так долго и любовно надуваемый шарик самопиара Зеленского об украинской помощи США в борьбе с дронами, так резко, но ожидаемо схлопнулся», — написал он.

Таким образом Мирошник прокомментировал слова американского лидера США Дональда Трампа о том, что Украина никак не помогает США отражать ответные удары дронов со стороны Ирана.

13 марта Трамп выразил мнение, что Россия, скорее всего, «немного помогает» Ирану. Американский лидер считает эту поддержку незначительной.

10 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Пресс-служба Кремля заявила, что главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе начатую США и Израилем военную операцию. Российский лидер во время беседы подтвердил принципиальную позицию по поддержке скорейшей деэскалации конфликта.