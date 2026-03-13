В России обратились к США с предупреждением из-за Ирана

Для США нет никакого выхода из войны с Ираном, кроме переговоров.

Об этом предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью RT.

«Мы не знаем, что произойдет. Блицкриг провалился, режим не рухнул. Для США нет стратегии выхода из этой ситуации», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Россия призывает все стороны конфликта к мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» (G7) в разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвали его закончить войну с Ираном.