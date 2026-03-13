В России ответили на предупреждение Макрона по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский одинаково непоследовательны в своих заявлениях, отметила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответила на предупреждение французского лидера о том, что война на Ближнем Востоке не даст России передышки в конфликте на Украине.

«А мы передышку ждали? То он хочет быть медиатором и хочет в этом конфликте быть человеком, который всем поможет заключить мир, то у него такие заявления. Похоже, они с Зеленским одинаково непоследовательны», — заявила Журова.

Депутат добавила, что война на Ближнем Востоке не связана с украинским конфликтом.

«Это разные истории», — заключила она.

Ранее Макрон заявил, что война на Ближнем Востоке не даст России передышки в конфликте на Украине. Он добавил, что поддержка Францией Украины останется неизменной, и он полон решимости продолжать военную поддержку восточноевропейской страны.