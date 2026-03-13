Отказ Трампа Зеленскому оценили тремя словами

Отказ президента США Дональда Трампа украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в помощи при отражении иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) говорит о том, что у Киева «шарик самопиара лопнул».

Об этом написал посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Так долго и любовно надуваемый шарик самопиара Зеленского об украинской помощи США в борьбе с дронами, так резко, но ожидаемо схлопнулся», — написал политик.

Трамп заявил об отсутствии помощи со стороны Украины

Ранее Трамп заявил, что Украина никак не помогает США отражать удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами со стороны Ирана. Хозяин Белого дома также подчеркнул, что США не нужна помощь Киева в отражении иранских атак.

10 марта президент России Владимир Путин довел до Трампа предложения по урегулированию ситуации вокруг Ирана. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона «готова и будет рада» содействовать деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом он отметил, что в данном вопросе «необходимо согласование со многими сторонами».