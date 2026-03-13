Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на некомпетентность журналистов The Telegraph, которые перепутали российского посла на Маврикии Ираду Зейналову с одним из министров.

«По версии британской газеты, посол России на Маврикии Ирада Зейналова выглядит так. По нашей информации, Ирада Зейналова выглядит иначе и удивленно смотрит на свое искаженное отражение в газете The Telegraph. Вот так в англосаксонских СМИ всё», — написала она в Telegram, сопроводив пост скриншотом публикации.

