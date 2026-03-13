В Госдуме прокомментировали ситуацию с гендер-пати у памятника Жукову

У многодетной семьи, против которых завели уголовное дело после гендер-пати у памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову, не было злого умысла.

Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Осквернение памятников подразумевает действия "в целях причинения ущерба". По мне так очевидно, что никакого умысла не было. Хотя вопросы в отношении участников "мероприятия" есть», — пояснил он.

Парламентарий также выразил надежду на то, что у семьи все будет хорошо.

Об инциденте в Калужской области стало известно ранее 13 марта. На опубликованных кадрах россияне с двумя сыновьями стоят в паре метров от памятника полководцу. После обратного отсчета мальчики начинают распылять баллончики с краской синего цвета, что сообщает о скором появлении у них брата.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье об осквернении памятников.