Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал невозможным выход из энергокризиса без России.

«$10 млрд в бюджет не будут лишними, но в итоге будет больше. Без российской энергетики не возможен выход из энергетического кризиса», — заявил он.

Так Дмитриев отреагировал на заявление Владимира Зеленского, по словам которого решение президента США Дональда Трампа временно снять санкции с российской нефти «точно не помогает миру» и может пополнить бюджет России дополнительно на $10 млрд.

Сообщалось также, что Трамп проигнорировал просьбы Мерца и Макрона по нефти из России.