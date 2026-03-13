Дмитриев назвал невозможным выход из энергокризиса без России
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал невозможным выход из энергокризиса без России.
«$10 млрд в бюджет не будут лишними, но в итоге будет больше. Без российской энергетики не возможен выход из энергетического кризиса», — заявил он.
Так Дмитриев отреагировал на заявление Владимира Зеленского, по словам которого решение президента США Дональда Трампа временно снять санкции с российской нефти «точно не помогает миру» и может пополнить бюджет России дополнительно на $10 млрд.
Сообщалось также, что Трамп проигнорировал просьбы Мерца и Макрона по нефти из России.