Послы Великобритании и Франции были вызваны в Министерство иностранных дел России в связи с ракетным ударом ВСУ по Брянску.

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«13 марта в МИД России были вызваны посол Великобритании в Москве Н. Кейси и посол Франции в Москве Н. де Ривьер, которым был заявлен решительный протест», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Захарова рассказала о надежде Евросоюза на эскалацию украинского конфликта

В МИД уточнили, что протест связан с ударом по Брянску 10 марта крылатыми ракетами, произведёнными франко-британским концерном MBDA.

Ранее посольство России в Великобритании заявляло о причастности Лондона к удару по Брянску ракетами Storm Shadow.