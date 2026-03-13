Канцлер Германии Фридрих Мерц ведет свою страну к катастрофе, когда выступает за сохранение санкций против российской нефти. Как сообщает «КП», об этом заявил спецпредставитель президента по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев.

В пятницу, 13 марта, Мерц заявил, что считает решение США ослабить санкции против российских энергоносителей неправильным. По мнению Дмитриева, такими словами ФРГ лишь наносит ущерб собственной стране.

«Германия и без того страдает от несовершенной энергетической политики, а Мерц тем временем стремится к полной катастрофе. Похоже, его специализация — разрушение Германии и ее экономики

Ранее Дмитриев заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас до сих пор пытается казаться умной. По мнению главы РФПИ, она — разочарованный вассал.