Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал главу евродипломатии Кайю Каллас разочарованным вассалом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в интервью Каллас призвала ЕС держаться вместе против «враждебной тактики» президента США Дональда Трампа. Дмитриев в ответ на это заявил, что глава евродипломатии все еще «пытается научиться быть умной».

«Кая — разочарованный вассал», — написал Дмитриев.

Напомним, что в конце 2025 года Вашингтон опубликовал новую стратегию нацбезопасности США, в которой потребовал от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. Кроме того, в документе говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими политиками, которые имеют нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.