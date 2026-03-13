Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский в интервью изданию Politico заявил, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

«Крым и Севастополь, естественно, являются неотъемлемой частью нашей страны», — сказал Песков.

Он напомнил, что проживавшие на территории Крыма люди сами изъявили желание стать частью РФ. В России гордятся этими людьми, они — граждане Российской Федерации, подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, что Крым стал регионом РФ по итогам референдума в марте 2014 года. За возвращение в состав России проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов назвал фашизмом слова Зеленского. По его мнению, после прихода в политику глава киевского режима надел «маску укронациста», и со временем она к нему приросла.