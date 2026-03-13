В Кремле ответили на вопрос о дате переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата и место новых переговоров по Украине пока не определены. Об этом сообщает РИА Новости.

С начала 2026 года Россия, США и Украина провели несколько раундов трехсторонних переговоров. Встреча, которую планировалось провести в начале марта в Абу-Даби, была отложена из-за войны на Ближнем Востоке.

«Пока нам нечего вам сообщить о конкретной договоренности по дате и по времени проведения», - заявил Песков журналистам 13 марта.

В Британии насторожились из-за заявления Пескова об атаке ВСУ на Брянск

Десятого марта Владимир Зеленский сообщил, что очередные переговоры были перенесены на неделю 16-22 марта. Он подчеркнул, что именно американская сторона отложила встречу.