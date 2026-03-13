Уровень доверия россиян к Путину изменился

Президенту России Владимиру Путину доверяют 77 процентов граждан страны, что на 1 процентный пункт выше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Об отсутствии доверия к президенту заявили 12 процентов опрошенных, еще 11 процентов затруднились с ответом на вопрос.

Уровень одобрения работы Путина в качестве главы государства не изменился и составил 77 процентов. Противоположное мнение высказали 10 процентов респондентов, 13 процентов не определились.

Зеленский высказался о дружбе с Путиным

В декабре 2025 года журнал Politico включил Путина в топ-5 самых влиятельных людей в Европе. Составители рейтинга считают, что действия президента России «вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона». Кроме того, по итогам 2025 года российский лидер вошел в топ-5 самых упоминаемых персон во французских СМИ.