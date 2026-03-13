Минтранс представил Путину план развития ВСМ в России

План развития сети высокоскоростного и скоростного железнодорожного движения был представлен президенту России Владимиру Путину, до 2040 года власти намерены выпустить порядка 260 специализированных составов для курсирования по новым веткам, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

Минтранс представил президенту России Владимиру Путину план развития сети высокоскоростного и скоростного железнодорожного движения в стране, передает РИА «Новости».

Министр транспорта Андрей Никитин рассказал, что ведомство выполнило поручение президента, подготовив стратегию, которая в будущем может быть обнародована после решения главы государства.

Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом: планируется, что полностью линия будет введена в эксплуатацию в 2028 году. Время в пути между столицами по новой магистрали составит всего 2 часа 15 минут. Уже в 2027 году на участке Москва – Тверь будет запущен опытный поезд.

Никитин уточнил, что до 2040 года в России планируется произвести порядка 260 поездов для высокоскоростных магистралей, для этого развернется строительство новых промышленных предприятий и модернизация мощностей. По словам министра, такие поезда смогут развивать скорость от 200 до 400 километров в час, что соответствует мировым стандартам.

Вице-премьер Виталий Савельев ранее отмечал, что к 2045 году протяженность сети ВСМ в России превысит 4,5 тыс. километров, а на линии будут курсировать около 300 поездов. В рамках развития сети, кроме маршрута Москва – Петербург, планируется построить высокоскоростные линии до Екатеринбурга, Адлера, Рязани и Минска.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин анонсировал разворот полномасштабных строительных работ на трассе Москва – Санкт-Петербург в 2026 году.

Всего в России к 2045 году запланировали построить пять высокоскоростных магистралей.