Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал фашизмом слова Владимира Зеленского о тех, кто поддержал воссоединение полуострова с Россией в 2014 году. В своем Telegram-канале он заметил, что глава киевского режима надел «маску укронациста», и со временем она к нему приросла.

Ранее Зеленский в интервью изданию Politico заявил, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. По мнению Константинова, в этом и заключается «обыкновенный фашизм» — делить людей на сорта и решать, кто из них чего достоин.

«Это существо ничего нового для нас не сказало. Оно только повторило старинную установку украинских нацистов: Крым будет украинским или безлюдным», — заявил политик.

По мнению Константинова, до определенного момента этот вопрос и вовсе не интересовал Зеленского, а после он пошел в политику и решил занять позицию украинских нацистов. Теперь кроме нее у главы киевского режима ничего не осталось.

Напомним, что Крым стал регионом РФ по итогам референдума в марте 2014 года. За возвращение в состав России проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе.