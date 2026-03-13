$79.0791.39

МИД Швейцарии уведомил посольство России об ограничениях передвижения дипломатов

RT на русском

Министерство иностранных дел Швейцарии проинформировало посольство России об ограничениях передвижения дипломатов.

МИД Швейцарии уведомил посольство России об ограничениях передвижения дипломатов
© РИА Новости

Такую информацию со ссылкой на источник в дипмиссии приводит РИА Новости. Отмечается, что ограничительные меры в отношении российских дипломатов вступили в силу вместе с принятием Швейцарией мер 19-го пакета антироссийских санкций ЕС.

Ранее в посольстве России в Швейцарии сообщили о жалобах россиян на дискриминацию со стороны швейцарских банков.