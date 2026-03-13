МИД Швейцарии уведомил посольство России об ограничениях передвижения дипломатов

Министерство иностранных дел Швейцарии проинформировало посольство России об ограничениях передвижения дипломатов.

Такую информацию со ссылкой на источник в дипмиссии приводит РИА Новости. Отмечается, что ограничительные меры в отношении российских дипломатов вступили в силу вместе с принятием Швейцарией мер 19-го пакета антироссийских санкций ЕС.

Ранее в посольстве России в Швейцарии сообщили о жалобах россиян на дискриминацию со стороны швейцарских банков.