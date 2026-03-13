Песков высказал позицию России по Венесуэле

Венесуэла остается дружественной для России страной, выступил с заявлением пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты спросили представителя Кремля, является ли Венесуэла дружественной страной.

«Безусловно. Конечно», — указал он на позицию Москвы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что похищение главы государства Николаса Мадуро и его супруги — это государственный терроризм.