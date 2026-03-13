Песков высказал позицию России по Венесуэле
Венесуэла остается дружественной для России страной, выступил с заявлением пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.
Журналисты спросили представителя Кремля, является ли Венесуэла дружественной страной.
«Безусловно. Конечно», — указал он на позицию Москвы.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что похищение главы государства Николаса Мадуро и его супруги — это государственный терроризм.