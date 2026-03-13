Паника началась в Европе после жесткого предупреждения Путина

Стоимость газа на европейском рынке выросла после заявления президента России Владимира Путина о возможной остановке поставок в Европу. Фьючерсы на нидерландском газовом хабе TTF поднялись до 56 евро за МВт·ч.

5 марта российский лидер заявил, что Россия теоретически может прекратить экспорт природного газа в европейские страны в любой момент. Речь идет о сценарии, при котором Москва может ускорить отказ от поставок раньше срока, о котором ранее говорили европейские власти, пишет китайское издание Sohu.

Евросоюз ранее заявлял о намерении полностью отказаться от российского газа к 2027 году. После заявления Путина участники энергетического рынка начали обсуждать вероятность более раннего прекращения поставок.

СМИ: В войне США с Ираном победил Путин

Ситуация на мировом энергетическом рынке осложняется событиями на Ближнем Востоке. По данным, которые обсуждаются на рынке, Иран перекрыл Ормузский пролив. Через этот морской маршрут проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа.

На фоне этих событий европейские страны сталкиваются с риском сокращения альтернативных источников энергоресурсов. Ранее государства ЕС рассчитывали восполнять запасы топлива за счет поставок сжиженного природного газа из стран Ближнего Востока.

Российские власти при этом заявляют о развитии сотрудничества с азиатскими энергетическими рынками. Москва на протяжении последних лет расширяет экспорт энергоресурсов в страны Азии.

Путин также отмечал, что поставки топлива могут продолжиться для отдельных европейских стран, в частности для Словакии и Венгрии.

Эксперты рынка отмечают, что возможная переориентация поставок может изменить структуру мировой торговли энергоресурсами. При этом прекращение поставок в Европу может означать потерю крупного рынка сбыта, вернуть который в будущем будет сложно.