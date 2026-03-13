$79.0791.39

Захарова рассказала о надежде Евросоюза на эскалацию украинского конфликта

Lenta.ru

Евросоюз рассчитывает на эскалацию украинского конфликта, так как на других направлениях достичь успеха не удается. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«Брюссель делает ставку на эскалацию украинского конфликта в отсутствие успехов по другим направлениям», — сказала дипломат.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о потере влияния ЕС на международной арене.