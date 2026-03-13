Евросоюз рассчитывает на эскалацию украинского конфликта, так как на других направлениях достичь успеха не удается. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«Брюссель делает ставку на эскалацию украинского конфликта в отсутствие успехов по другим направлениям», — сказала дипломат.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о потере влияния ЕС на международной арене.